Was wird die US-Märkte im kommenden Jahr bewegen? Welche Rolle wird die Politik in diesem Zusammenhang spielen? Wird Donald Trump vielleicht doch noch zum Diplomaten oder droht eher die Gefahr, dass sich der ein oder andere außenpolitische Konflikt verschärft? 2019 könnte vor allem in den USA ein spannendes Börsenjahr werden. Was 2019 möglicherweise auf Anleger zukommen könnte, erläutert Alexander Berger, politischer Analyst und Geschäftsführer bei Daubenthaler & Cie., im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.