Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des Softwarekonzerns SAP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Software für die Planung von Unternehmensressourcen (ERP) sei der größte Markt für Unternehmenssoftware und beim Schwenk in die Cloud noch in einem frühen Stadium, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. SAP sowie die Konkurrenten Oracle und Workday könnten in diesem Bereich ohne einen kostspieligen Preiskampf Marktanteile gewinnen und die Erlöse steigern./gl/tih Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-11-19/15:54

ISIN: DE0007164600