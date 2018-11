Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 78 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Zukunft dürfte sich das Passagieraufkommen in Frankfurt abschwächen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig blieben sowohl der Einzelhandel als auch die Lohn- und Gehaltskosten Herausforderungen für den Flughafenbetreiber./bek/tih Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2018-11-19/15:55

ISIN: DE0005773303