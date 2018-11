Digitalwährungen wie Bitcoin stehen weiter unter erheblichem Druck. Am Montag setzte sich der bereits in der vergangenen Woche zu beobachtende breite Ausverkauf fort. Der Bitcoin als älteste und bekannteste Kryptowährung fiel in Richtung der Marke von 5000 Dollar. An den Märkten war von einer breit angelegten schlechten Stimmung gegenüber...

