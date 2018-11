Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield von 245 auf 202 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs des Betreibers von Shopping-Zentren sei seit Jahresbeginn um fast ein Viertel gefallen, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte eine Vielzahl von Unsicherheiten bereits eingepreist sein. Die Übernahme von Westfield in Zeiten der Sorge um die Zukunft des Ladeneinzelhandels sei am Markt nicht gut angekommen./bek/gl Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-11-19/16:06

ISIN: FR0013326246