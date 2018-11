In ihrer aktuellen Ausgabe stellt die Welt am Sonntag den Max Otte Vermögensbildungsfonds (MOVBF) für das Jahr 2018 auf Platz drei. Während etablierte Fonds deutlich im Minus liegen, schaffte dieser bislang ein Plus von sieben Prozent.Auf Platz eins des Welt-Rankings steht allerdings kein Fonds, sondern ein Börsenbrief - der von Florian Homm. Das ist zwar eigentlich nicht vergleichbar, gibt aber eine gute Story her. Nicht berücksichtigt wird, dass Homm in der Vergangenheit hunderte Millionen an Anlegerkapital vernichtet hat. Der Fonds von Dirk Müller notiert auf Platz zwei und liegt mit zehn Prozent im aktuellen Jahr leicht vor dem des Börsenprofessors. Wenn man sich aber die Zeit seit Gründung des Max Otte Vermögensbildungsfonds und die des Dirk Müller Premium Aktien Fonds anschaut, so liegt Max Otte im Fünf-Jahres-Vergleich um 34 Prozent vorne. Otte ist seit über zehn Jahren am Markt. Langfristig hat er ca. 8,5 Prozent p. a. nach Kosten für seine Investoren erwirtschaftet. Insbesondere in und nach Krisen zeigt sich das Geschick des Börsenprofessors. In den beiden Jahren nach der Finanzkrise 2008 erwirtschaftete er fast 50 Prozent mehr als der MSCI World. Auch über kürzere Zeiträume kann sein Max Otte Vermögensbildungsfonds überzeugen. Seit Jahresanfang 2018 verzeichnet der Mischfonds ein Plus von 4,9 Prozent, während der DAX mit -13,8 Prozent, der STOXX Europe 600 mit -10,6 Prozent und auch der MSCI World mit 1,1 Prozent wesentlich schlechter performen.

