Der Euro hat seine Kursgewinne zum US-Dollar am Montag im späten europäischen Handel weiter gehalten. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1428 Dollar und damit etwas höher als in der Früh.Die Stimmung am US-Häusermarkt hat sich im November überraschend stark eingetrübt. Der NAHB-Hausmarkt-Index fiel von 68 Zählern im Vormonat ...

