Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,45 Prozent auf 3040,92 Punkte. Nach Verlusten bis am frühen Nachmittag kletterte der Leitindex zum Handelsende klar ins Plus. Auch an den europäischen Leitbörsen hellte sich die Stimmung im Verlauf merklich auf.

Auf Unternehmensebene prägten in Wien die vorgelegten Geschäftszahlen das Handelsgeschehen. Ergebnisse legten Erste Group , EVN und Amag vor. Die Aktien der Erste Group reagierten auf die Geschäftszahlen am Morgen mit klaren Kursverlusten, drehten im Verlauf aber weit ins Plus und schlossen mit einem Zuwachs von vier Prozent auf 33,25 Euro.

Die Bank hatte ihren Nettogewinn 2018 um mehr als ein Drittel auf knapp 1,8 Milliarden Euro gesteigert. Das war das höchste Ergebnis in der Geschichte der Bank. Die Erste hat diesen Rekordgewinn aber bereits im Januar prognostiziert.

Die Aktien von EVN verbuchten hingegen ein Minus von 3,1 Prozent auf 13,22 Euro. Der niederösterreichische Versorger hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2018/19 deutlich weniger Gewinn erzielt als ein Jahr zuvor. In den zwei vorangegangen Jahren hatten nach Unternehmensangaben positive Einmaleffekte die Ergebnisse nach oben getrieben.

Die Papiere von Amag gingen unverändert bei 32,20 Euro aus dem Handel. Der Aluminiumhersteller verkaufte 2018 zwar mehr, der Nettogewinn brach dennoch um rund 30 Prozent ein. Der Umsatz legte dank eines gestiegenen Aluminiumpreises um 6 Prozent zu.

An die Spitze der Kursliste kletterten Valneva mit einem Zuwachs von 6,7 Prozent auf 3,41 Euro. Flughafen Wien büßten hingegen 3,3 Prozent auf 35,05 Euro an Höhe ein./ste/APA/stw

