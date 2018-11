Positive Analystenstimmen für die Volkswagen Aktie: Gleich drei positive Analystenstimmen treiben am Montag den Aktienkurs des Autobauers an. Am Nachmittag liegt die DAX-notierte VW Vorzugsaktie bei 147,14 Euro mit 2,24 Prozent im Plus. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...