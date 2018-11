Der VTH Verband Technischer Handel e.V. hat an der Fachgruppen-Jahrestagung am 15. November 2018 in Pforzheim die Mitglieder des neuen Vorstands für die Fachgruppe Dichtungstechnik gewählt. Der Geschäftsführer des Technischen Händlers Berger S2B Simon Treiber ist ab sofort der Nachfolger von Lars Letzring-Janson und somit Vorsitzender des Vereins. Die 34 Mitgliedsunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stimmten gleichzeitig auch über die neuen Stellvertreter ab. Nachdem die bisherigen Vorständler Thomas Knauf und Ernst Rimmler nach langjährigem Engagement nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung standen, wurden Markus Gau, Sascha Heitkamp-Röhlen und Roland Wuttge ernannt. Das Stellvertreter-Quartett wurde durch ...

