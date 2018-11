Die Polymer-Technik Elbe (PTE) und die Jihua Group gaben die Eröffnung des neuen Mischwerks in Yueyang (China) am 12.09.2018 bei einer feierlichen Zeremonie bekannt. Das Werk soll gemeinschaftlich von beiden Unternehmen geführt werden und die steigende Nachfrage nach Gummimischungen in China abdecken. Das starke Wirtschaftswachstum der Landes ermöglichte die Investition in neue Kapazitäten. In der ersten Stufe soll ein Produktionsvermögen von 80.000 t nach drei Jahren aufgebaut werden. Durch die Beteiligung der deutschen Firma an einem ...

