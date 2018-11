Ingo Zamperoni moderiert in Tagesthemen: "Noch im Sommer 2017 haben 93 Prozent derer, die in Libyen in ein Boot gestiegen waren es nach Europa geschafft." Nur 5 Prozent der Flüchtenden seien von libyschen Kräften abgefangen worden. "Ein Jahr später," so Zamperoni, "schaffen es nur noch 22 Prozent." 72 Prozent seien nach Libyen zurückgebracht worden.

