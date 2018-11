Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Rohöl haben sich in den letzten Tagen wieder leicht erholt, nachdem sie am vergangenen Dienstag auf ihr 8-Monats-Tief gefallen waren, so die Analysten der Nord LB. Mitursächlich für den starken Kursverfall sei Donald Trump gewesen, der die OPEC dazu aufgerufen habe, auf Produktionskürzungen zu verzichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...