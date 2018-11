Die Busch-Gruppe hat ihre Beteiligung an Pfeiffer Vacuum auf über 50 Prozent erhöht. Nun kündigten beide Unternehmen auch eine strategische Kooperation an. Die Firmen, die teilweise im Wettbewerb stehen, sollen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Service, Forschung und Entwicklung sowie IT enger zusammenarbeiten. Von Jörg Lang

