Für die Aktie von Wirecard brechen entscheidende Tage an. Am Montag begann der Handel mit einem starken Abschlag von annähernd 2 %, am Ende des Tages standen Abschläge von knapp 7 % auf dem Kurszettel. Damit hat sich die Aktie aus Sicht der Chartanalysten deutlich aus dem Rennen der Titel verabschiedet, bei denen von einem charttechnischen Aufwärtstrend gesprochen werden kann.

Die Notierungen müssen nun unbedingt eine Untergrenze verteidigen, heißt es: 140 Euro. Wenn der Titel nachhaltig (denn ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...