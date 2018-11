San Francisco (ots/PRNewswire) -



WeChat Mini Games lädt Entwickler aus Übersee ein, die Zukunft des Mini Games-Ökosystems gemeinsam aufzubauen.



Auf der Konferenz gab WeChat bekannt, dass es über mehr als 1 Milliarde monatlich aktiver Nutzer verfügt, wobei WeChat Mini Games bei mehr als 310 Millionen Nutzern ihr wichtiges geschäftliches Potenzial unter Beweis stellen. Die 7-Tage-Nutzerverbleibquote einiger beliebter Mini Games schoss auf 45 % hoch. Dies bedeutet zuverlässigen Zugang für Nutzer und effektive Game Feature APIs. WeChat bringt Nutzer durch das Teilen auf sozialen Medien, Werbung sowie Umleitungen von Mini Apps auf Mini Games an Bord. Wenn die Nutzer das Spiel erst einmal ausprobiert haben, gibt es verschiedene Funktionen, um sie oder ihre Freunde bei der Stange zu halten. WeChat hat mehr als 30 Fähigkeiten hinzugefügt, die auf dem besonderen WeChat-Ökosystem basieren, wie z. B. Freunde-Ranglisten und Versus-Matches sowie über 200 APIs. Diese schöpfen nicht nur die sozialen Fähigkeiten der WeChat-Plattform voll aus, sondern ermöglichen den Entwicklern auch mehr Kreativität.



In Bezug auf den kommerziellen Wert bietet WeChat Methoden zur Monetisierung des Verkehrs durch Artikelkauf und Werbung innerhalb der Spiele. Auf der Konferenz wurden zwei beliebte Mini Games vorgestellt, darunter Tencent Billiards, ein Sport-Casual-Game, das derzeit mehr als 5 Million täglich aktive Nutzer verzeichnet und außerdem mehr als 10 Millionen CNY in täglichen Transaktionen durch In-Game-Warenkäufe und Werbung einbringt sowie eine 30-Tage-Nutzerverbleibquote von 40 % aufweist. Seine hervorragende Leistung verdankt das Mini Game ständigen Verbesserungen der besonderen WeChat-Funktionen und -Qualität.



WeChat Mini Games liefert Entwicklern in Übersee vollen Support und Zugang.



WeChat Mini Games betonte auf der Konferenz, dass es sich bemühen würde, Entwicklern in Übersee durch Zugriff auf aktuelle APIs und Lokalisierung der Entwicklerdokumentation unterstützend unter die Arme zu greifen, um die Entwicklung und Veröffentlichung zu erleichtern. Zusätzlich stellte WeChat Entwicklungsverfahren vor und wies darauf hin, dass die Entwicklung von Mini Games derzeit die gängigen Engines unterstützt und damit den Entwicklern in Übersee die Arbeit verdeutlicht und erleichtert.



Eine Übersicht über die Entwicklung von Mini Games finden Sie unter https://minigame.weixin.qq.com



WeChat Mini Games erwartet, dass sich am Ende der Konferenz noch mehr Entwickler aus Übersee an der stetig wachsenden Plattform beteiligen werden. WeChat wird gemeinsam mit den Entwicklern nach Wachstum und neuen Möglichkeiten für das Mini Games-Ökosystem streben.



