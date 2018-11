FRANKFURT (Dow Jones)--Das Düsseldorfer Kabinenpersonal der Airlines Eurowings und LGW wird am Dienstag von 4:30 bis 12:30 Uhr die Arbeit niederlegen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat sie zum Streik wegen zweier Tarifkonflikte bei der Lufthansa-Tochter am Flughafen Düsseldorf, dem Hauptstandort der Eurowings-Gruppe, aufgerufen. Vergangene Woche hatte Verdi die Vorbereitung von Arbeitskampfmaßnahmen angekündigt, nachdem die monatelangen Tarifverhandlungen zu keinem Ergebnis geführt haben.

Eurowings beschäftigt mehr als 1.000 Kabinenmitarbeiter, 500 davon in Düsseldorf. Die LGW wurde Anfang des Jahres durch die Lufthansa von der insolventen Air Berlin gekauft und in die Eurowingsgruppe eingegliedert. Für die 350 Flugbegleiter existieren laut Verdi keine tariflichen Regelungen. 100 von ihnen sind in Düsseldorf beschäftigt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2018 12:11 ET (17:11 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.