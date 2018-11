Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS nach den gekappten Zielen zum vierten Quartal von 45 auf 38 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die iPhone-Produktionskürzungen beim AMS-Kunden Apple seien deutlicher als erwartet, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe daher nun seine Produktionsschätzungen für die 3D-Sensoren von AMS gesenkt sowie auch seine Erwartung an die Bruttomarge und das Ergebnis je Aktie für das vierte Quartal 2018 sowie für die Jahre 2019 und 2020./ck/tih Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2018-11-19/19:18

ISIN: AT0000A18XM4