Nach einem längeren "Sommerloch" und allgemein turbulenten Börsenwochen im Herbst wird sich der Fokus in den kommenden Wochen wieder verstärkt auf Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) richten. Von einer simplen Neubewertung zu sprechen, die uns bevorsteht, würde der Situation nicht gerecht. Stattdessen schlummert hier ein Tenbagger-Kandidat, dessen Potenzial sich in Kürze so richtig zu entfalten beginnen könnte. Die Pharmaindustrie sucht nach Immunonkologie-Technologien, die Krebs am effektivsten und sichersten bekämpft. Ende des Jahres könnte die Suche ein vorläufiges Ende finden.

Die Heat-Rakete ist erneut starklar

Heat Biologics gerät wieder in den Fokus

"Die Aktie von Heat Biologics wird sich in den kommenden Wochen auf den Weg zum Mond begeben", schrieben am 15. November in unserer NBC-Wochenausgabe. Trotz eines schwierigen Gesamtmarktes ging es für den Kurs bereits in die Folgetagen wie erwartet schnurstracks nach oben. Wir verraten Ihnen, warum es wieder knallen wird.

Management forciert Aufmerksamkeit

Der Heat-Vorstand rund um CEO und Kapitalmarktprofi Jeff Wolf ist bereits dabei, die Wallstreet auf den voraussichtlich transformierenden Daten-Readout der Phase 2 der Krebstherapie HS-110 vorzubereiten. Es folgen Anfang Dezember Investorengespräche in Europa, unter anderem in den Finanzzentren London, Frankfurt und Zürich.

NBC-Mitglieder wissen bereits, dass die wichtigen Daten voraussichtlich Ende Dezember veröffentlicht werden, frühestens am 20. des Monats. Eine große Präsentation ist einen Monat später im Rahmen einer Biotechkonferenz vorgesehen. Jeff Wolf und sein Team sind absolute Mega-Profis. Sie werden sehen, wie Heat rechtzeitig zum Readout die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht.

Heat vor der Qual der Wahl

Wie NBC-Mitglieder wissen, hat Heat im laufenden Jahr schon mindestens zwei konkrete Deal-Angebote von Pharmakonzernen abgelehnt (gegenüber dem Business Journal war zuvor nur von "substanziellem Interesse" von Seiten Dritter die Rede gewesen). Heat ist von seinen klinischen Assets so überzeugt, dass man aus einer Position der Stärke heraus agieren und nicht die erstbesten Angebote ...

