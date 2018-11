Han de Jong, Chefökonom beim Analysehaus ABN AMRO, schreibt in einem täglichen Marktkommentar, dass die kürzlich veröffentlichten US-Daten gemischt waren, da sich die beiden eng beobachteten Indizes für das Geschäftsklima im November in die entgegengesetzte Richtung bewegten. Wichtige Zitate "Der so genannte Empire State Index, eine Umfrage unter 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...