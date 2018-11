Konsumenten und Nicht-Konsumenten sagen, dass Cannabis gut für die Wirtschaft ist

Ein steigender Anteil der Verbraucher unterstützt die Legalisierung von Cannabis in irgendeiner Form und eine Mehrheit ist der Auffassung, dass es positive Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, zu diesem Schluss kommt die jüngst veröffentlichte Umfrage 2018 Fall Cannabis Culture Poll, die von der führenden globalen Kommunikationsagentur BCW (Burson Cohn Wolfe) gemeinsam mit PSB Research und Civilized, einer Premium-Medien- und Lifestyle-Marke entwickelt wurde, die ein Schlaglicht auf die moderne Cannabis-Kultur wirft und sich diese zu eigen macht. Ganze 83 Prozent der Befragten (erwachsene Cannabis-Konsumenten und Nicht-Konsumenten in den USA) geben an, dass sie eine gewisse Form der Legalisierung von Cannabis unterstützen. 63 Prozent der Nicht-Konsumenten und 95 Prozent der Cannabis-Konsumenten sagen, dass die Legalisierung positive wirtschaftliche Auswirkungen in den Staaten hatte, in denen der Konsum legalisiert worden ist.

PSB Research hat, in Partnerschaft mit BCW und Civilized, zwischen dem 26. September und dem 4. Oktober 2018 Online-Interviews mit 1.200 Amerikanern im Alter von über 21 Jahren durchgeführt, um Ansichten zu Cannabis und dessen Konsum zu dokumentieren und allgemeine Gewohnheiten und Verhaltensweisen von denen, die Cannabis verwenden, und denen, die es nicht verwenden, zu erfassen. Umfrageteilnehmner werden hier als Konsumenten und Nicht-Konsumenten definiert.

Während Konsumenten und Nicht-Konsumenten angeben, dass sich die Legalisierung positiv auf die örtliche Wirtschaft ausgewirkt hat, handelt es sich beim Kauf von Cannabis weiterhin um eine zwischenmenschliche Transaktion. 46 Prozent der Konsumenten geben derzeit an, dass sie Cannabis von Freunden oder Familienmitgliedern erwerben, wohingegen nur 30 Prozent entsprechende Ausgabestellen aufsuchen. 84 Prozent der Konsumenten, die Cannabis nicht in einer Ausgabestelle erwerben, geben jedoch an, dass sie bereit wären, dies in Erwägung zu ziehen. 38 Prozent der Nicht Konsumenten geben an, dass sie erwägen würden, Geld im Zusammenhang mit einem mit Cannabis in Verbindung stehenden Geschäft auszugeben, wenn dies in Ihrem Staat legal wäre.

Cannabis wird in den USA hauptsächlich in der Freizeit genutzt, aber auch der medizinische Einsatz ist beliebt. Jeder fünfte Amerikaner (19 Prozent) konsumiert derzeit Cannabis und mehr als die Hälfte dieser Konsumenten gibt an, dass sie dies mindestens mehrere Male pro Woche tun. Mehr als vier von fünf befragten Cannabis-Konsumenten gaben an, es in der Freizeit zu verwenden, wohingegen ungefähr die Hälfte der Konsumenten angab, es aus medizinischen Gründen zu verwenden. Auch die Verwendung von Cannabidiol (CBD) ist nach der Selbstauskunft von Konsumenten recht verbreitet ungefähr ein Cannabis-Konsument von dreien gibt an, CBD zu medizinischen oder anderen Zwecken zu verwenden.

Die Menge von getrocknetem Cannabis, die Konsumenten kaufen, variiert; während einer von zehn Konsumenten weniger als ein Gramm pro Monat kauft, kauft ein Viertel der Konsumenten mindestens 28 Gramm pro Monat. 35 Prozent der Cannabis-Konsumenten gibt an, pro Monat mindestens 100 Dollar für Cannabis oder verwandte Produkte auszugeben.

"Die Zwischenwahlen von 2018 haben gerade die Daten der Umfrage The Cannabis Culture Poll bestätigt Cannabis wird überall in den USA vom Nischenprodukt zum Massenprodukt?, sagte Chris Foster, President, North America, BCW. "Die Wähler in Michigan haben gerade dafür gestimmt, dass ihr Staat der zehnte Bundesstaat der USA wird, der den Cannabis-Konsum zu Freizeitzwecken legalisiert und Missouri und Utah haben Initiativen verabschiedet, nach denen Marihuana zum medizinischen Gebrauch freigegeben wird, was bedeutet, dass die medizinische Verwendung nun in 33 Bundesstaaten legal ist.?

"Obwohl sich die Legalisierung immer weiter über die Vereinigten Staaten ausbreitet und neue Marktchancen eröffnet, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Regierung damit beginnt, Standards für Erzeugung, Vertrieb und Verbrauch festzulegen?, fuhr Foster fort. "Unternehmer und Geschäftsinhaber müssen sich darauf einstellen, sich in einem sicherlich komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden.?

Konsumenten und Nicht-Konsumenten sind schon jetzt der Meinung, dass die Branche eines gewissen Grades an Regulierung und Aufsicht bedarf. Ungefähr die Hälfte der Nicht-Konsumenten und über 2/3 der Konsumenten hätten eine positivere Einstellung zur Branche, wenn sie sich mit Organisationen zusammentun würde, um medizinische Standards und Vorschriften zu entwickeln, mehr Finanzmittel für Forschung zu den Auswirkungen von Cannabis-Konsum zu Freizeit- oder medizinischen Zwecken bereitzustellen und/oder Aufklärungskampagnen zur Unterstützung des verantwortungsbewussten legalen Gebrauchs von Cannabis und seiner Derivate zu entwickeln.

"Wir freuen uns über die Fortschritte, die führende Unternehmer und Wähler in den USA hinsichtlich der Normalisierung von Cannabis machen?, sagte Derek Riedle, Herausgeber von Civilized. "Diese Branche weist ein unglaubliches Potenzial auf, wenn Cannabis nur die Tabus und das Schattendasein der Vergangenheit hinter sich lassen könnte. Wir sind stolz darauf, Teil der Bewegung zu sein, mit der die Branche Cannabis aus dem Dunkel ins Licht und in mehr Leben in ganz Nordamerika bringt?.

Über BCW

BCW ist eine der weltweit größten globalen Full-Service-Kommunikationsagenturen. Gegründet wurde BCW durch die Fusion von Burson-Marsteller und Cohn Wolfe. Die Agentur bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte und integrierte Kommunikationsprogramme, die auf bewährten Medien gründen und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW ist ein Teil von WPP (NYSE:WPP), dem weltweit führende Anbieter von Kommunikationsdiensten. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.bcw-global.com.

Über PSB Research

PSB ist ein Full-Service-Beratungsunternehmen für benutzerspezifische Recherchen und Analysen, das datenbasierte Informationen mit menschlicher Erfahrung verbindet, um die erfolgskritischsten Herausforderungen von Kunden zu meistern. Aufgrund seiner Erfahrung im Bereich der politischen Umfragen bringt PSB die Wendigkeit der Wahlkampfstrategie bei Recherchen und Beratungsaufgaben in einer Vielzahl von Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Entertainment zum Einsatz. PSB ist ein Mitglied der BCW Unternehmensgruppe, die zu WPP (NYSE: WPP) gehört, dem Weltmarktführer in Kommunikationsdiensten. Weitere Informationen finden Sie unter www.psbresearch.com.

Über Civilized Worldwide Inc.

Civilized wurde 2015 mit Niederlassungen in New Brunswick und Kalifornien gegründet und ist eine Premium-Medien- und Lifestyle-Marke, die ein Schlaglicht auf die moderne Cannabis-Kultur wirft und sich diese zu eigen macht und so den Millionen von Erwachsenen eine Stimme gibt, die sich im Rahmen eines ausgewogenen Lebensstils dafür entscheiden, Cannabis zu verwenden, ohne sich aber über dessen Gebrauch zu definieren. Civilized erreicht mehr als 3 Millionen einzelne Besucher in den USA pro Monat und produziert ansprechende Inhalte für und über Menschen, die Cannabis verantwortungsvoll genießen. Zu weiteren Vertikalen gehören Civilized Studios, ein Videonetzwerk, das mehr als 100 Millionen Zuschauern zur Verfügung steht und im Cannabis-Raum die Lücke hinsichtlich qualitativ hochwertiger Videos und Originalserien füllt, und Civilized Events, exklusive Markenerlebnisse sowohl für die Cannabis-Industrie als auch für Konsumenten von Dinnerparties im kleinen Rahmen bis hin zu Großveranstaltungen wie dem weltweit ersten Cannabis-Weltkongress. Weitere Informationen finden Sie unter civilized.life.

