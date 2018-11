Berlin (ots) - Wohnen oder arbeiten? Immer wieder steht die Politik. Was die dafür nötigen Grundstücke angeht, hatte die Wirtschaft zuletzt das Nachsehen. Beim Knorr-Bremse-Areal konnte sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nicht gänzlich durchsetzen, auf dem eigentlichen Industriegebiet in Marzahn werden künftig auch Wohnungen entstehen.



Umso bedeutender ist deshalb jetzt, dass der Senat mit dem Bund über den Ankauf neuer Gewerbeflächen verhandelt - zumal es sich um eine Gesamtfläche von fast 400.000 Quadratmeter handelt. Würden alle sechs Grundstücke ans Land Berlin übergehen, wäre viel gewonnen und es wäre nicht zuletzt ein starkes Signal für die Industrie.



Wichtig bleibt im nächsten Schritt jedoch die Ausgestaltung und die Erschließung der Areale. Zwar ist die oft zitierte Berliner Mischung aus Wohn- und Arbeitsflächen auf engem Raum in vielen Fällen richtig und auch möglich. Bei den neuen Liegenschaften aber sollte das Land darauf achten, dass sie möglichst reine Industriegebiete bleiben.



Ferner muss eine ideale Anbindung gewährleistet werden, sowohl für den Straßen-, Nah- als auch für den Datenverkehr mit den dafür notwendigen Breitbandanschlüssen. Auch eine Abkehr vom Mantra des Verpachtens der Grundstücke darf kein Tabu sein, denn gerade große Betriebe benötigen Liegenschaften, um Investitionen zu finanzieren. Der Senat sollte deshalb auch darüber nachdenken, die neuen Flächen an die Betriebe zu verkaufen.



