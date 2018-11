Rom (ots/PRNewswire) - USONICIG ("das Unternehmen"), der führende, innovative Anbieter von Ultraschall-Verdampfungsgeräten in China, hat in Partnerschaft mit Smooke France, einem in Italien ansässigen E-Liquid-Hersteller, die neue Rhythm Lite auf der Vapitaly PRO enthüllt, einer erstklassigen B2B-Messe für die boomende Vaping-Branche. Die höhere CBD-Bioverfügbarkeit und die geringere Emission schädlicher Chemikalien der Rhythm Lite waren auf der Veranstaltung ein großer Erfolg und zogen die Aufmerksamkeit von Dampfern wie E-Liquid-Herstellern auf sich.



Die Rhythm Lite nutzt ultrahochfrequente Vibrationen mit 2.400.000 Schlägen pro Sekunde, mit denen die Oberfläche des E-Liquids in Schwingung gebracht wird. Hierdurch entsteht Dampf bei einer niedrigeren Temperatur (um die 155 Grad Celsius/311 Grad Fahrenheit) und mit einer kleineren molekularen Struktur. "Dies verringert beim Dampfen mit Liquid auf Nikotinbasis die schädlichen chemischen Emissionen. Beim Dampfen von CBD-Liquid können die kleineren, kompakteren Mikrotröpfchen effektiver von den Zellen im Körper aufgenommen werden. So gelangt mehr CBD in das Endocannabinoid-System (ECS) des Körpers. Die Rhythm Lite von USONICIG zeichnet sich durch ihre hohe Leistung und optimale CBD-Bioverfügbarkeit aus. Deshalb sind wir mit ihnen eine Partnerschaft eingegangen", so Pierre Siclari, CEO von Smooke France.



Marco, ein Fan des Dampfens aus Italien, testete die Rhythm Lite und sagte: "Es ist wirklich intelligent, statt Verbrennen oder Erhitzen Ultraschall-Technologie zu verwenden. Sie bringt ein angenehmes Gefühl, einen intensiven Geschmack und eine hervorragende Dampfproduktion, alles ohne den starken Einfluss von Hitze. Kein verbrannter Geschmack, keine Dry Hits mehr. Sie ist eine gute Wahl für Dampfer wie mich, die Nikotinsalz und CBD-Liquid mögen."



USONICIG erhöht seine Markensichtbarkeit in Europa. Vor Kurzem nahm das Unternehmen an der VAPEXPO in Paris und der VAPER EXPO im Vereinigten Königreich teil. Die patentierte Ultraschall-Technologie des Unternehmens hat die Aufmerksamkeit von Dampfern, Händlern und E-Liquid-Herstellern auf sich gezogen und führt zu ständig steigenden Aufträgen.



Informationen zur Vapitaly PRO



Die Vapitaly PRO ist eine erstklassige Veranstaltung, die der Förderung des Networkings zwischen Betreibern, Händlern und Unternehmen in der boomenden Vaping-Branche dient. Sie ist dank der Erfahrung, der Datenbanken und der Kenntnisse, die seit ihrer Gründung im Jahr 2015 erworben wurden, der zuverlässige Bezugspunkt für den Markt. Die Vapitaly PRO ist bestrebt, die Beziehungen innerhalb des Netzwerks von Vaping-Profis und -Unternehmen zu kultivieren und auszuweiten.



Informationen zu USONICIG



USONICIG wurde 2014 von China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. gegründet und widmet sich der Erforschung und Entwicklung von gesunden Vaping-Produkten. USONICIG hat insgesamt 255 Patente erhalten, darunter 38 Patente unter dem Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT), 63 in- und ausländische Patente für Erfindungen, 146 Gebrauchsmuster und 8 in- und ausländische Designpatente. Dank der Fortschritte bei Forschung und Entwicklung, beim Produktdesign und bei der Herstellung hat sich USONICIG zu einem Marktführer in der Vaping-Branche entwickelt.



Die Rhythm von USONICIG erfüllt die EU-Tabakrichtlinie 2014/40/EU und hat die Genehmigung für den Verkauf im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Deutschland erhalten. Erhältlich ist sie im Internet sowie in lokalen Fachgeschäften für E-Zigaretten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/786729/USONICIG_Vapitaly_2018.jpg



Pressekontakt: Cecily Jin +86-188-0731-7919 cecily@usonicig.com