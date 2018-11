NVIDIA: Längst nicht mehr nur in der Gaming-Industrie zu Hause

Wer sich mit Themen wie Künstliche Intelligenz, Datenzentren oder dem autonomen Fahren beschäftigt, wird in Zukunft viel zu tun haben. Schließlich handelt es sich um einige der heißesten Wachstumsfelder. NVIDIA (WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040) widmet sich all diesen Gebieten. Zudem läuft es im Gaming-Bereich auch nicht schlecht. Nur muss sich das Unternehmen irgendwie von dem Ausflug in den Bereich Kryptowährungen erholen.

Der Boom bei berühmten digitalen Währungen wie Bitcoin sorgte auch bei denjenigen, die die Miner (Schürfer) belieferten, ebenfalls für hervorragende Geschäfte. Auf dem Hoch des Booms erreichte Bitcoin einen Wert von etwa 20.000 US-Dollar. Doch seit einiger Zeit ist die Dynamik deutlich zurückgegangen. Ein Bitcoin kostete zuletzt gerade einmal etwas mehr als 5.000 US-Dollar. Die Auswirkungen dieses Absturzes waren auch in den jüngsten NVIDIA-Quartalsergebnissen und dem Ausblick zu sehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...