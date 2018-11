Bis Januar dieses Jahres folgte das Wertpapier des Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson dem Aufruf der Bullen und stieg bis auf ein Verlaufshoch von 148,32 US-Dollar an. Nur wenig später stellte sich jedoch eine korrektive Verkaufswelle zunächst auf das Niveau 125,00 US-Dollar ein, bis Ende Mai gaben die Notierungen sogar auf 118,62 US-Dollar nach. Doch in diesem Bereich konnte eine nachhaltige Stabilisierung vollzogen und ein anschließender Aufwärtstrend aufgestellt werden. Dieser drückte die Aktie erneut in den Bereich der Jahreshochs aufwärts, nachdem in den letzten vier Wochen eine inverse SKS-Formation erfolgreich zur Oberseite aktiviert worden ist.

Entscheidende Stelle Jahreshochs

Ein Test der Jahreshochs 148,32 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Entscheidend wird jedoch ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau werden, der über den mittelfristigen Werdegang des Wertpapiers entscheidet. Dabei komme nur zwei Szenarien in die engere Auswahl, entweder gelingt ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens per Wochenschlusskurs darüber, oder aber die Aktie prallt an diesem Niveau wieder zur Unterseite ab und versucht ein Doppeltop ...

