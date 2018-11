The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 5KI1 XFRA FR0013374667 KKO INTERNATIONAL O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 7XSP XFRA KYG8651P1101 SPI ENERGY CO. LTD EQ00 EQU EUR N

CA LQ62 XFRA DE0009797639 ALL.STRATEG.WACHST.A2 EUR FD00 EQU EUR N

CA D5VR XFRA DE000A0H08U6 LOYS GLOBAL MH B (T) FD00 EQU EUR N

CA WZHA XFRA DE000A0M64L8 CREDIT SUISSE MAC.CL.40 B FD00 EQU EUR N

CA NQ6X XFRA DE000A1W9BL3 AM.MULT.MANA.BEST SEL.ADA FD00 EQU EUR N

CA D04A XFRA LU0090784017 DIGITAL FDS-STARS EUR.ACC FD00 EQU EUR N

CA ZZRZ XFRA LU0348723411 AGIF-GL.HI-TECH GRTH A DL FD00 EQU EUR N

CA IU1K XFRA LU1004132640 INVESCO FDS-I.G.T.R.AADEO FD00 EQU EUR N

CA ZZR7 XFRA LU1019989323 AGIF-AL.DY.MU.A.S.50 A EO FD00 EQU EUR N

CA ZZRA XFRA LU1548497186 AGIF-A.GL.ART.INTEL.A EO FD00 EQU EUR N

CA WZFV XFRA LU1589902375 MS - GLOBAL ONE AM FD00 EQU EUR N