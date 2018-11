FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01

XFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07

B4U XFRA AU000000IFN8 INFIGEN ENERGY

TSLL XFRA US6708515001 OI S.A. SP. ADR 5

7X9 XFRA SE0005308541 SALTX TECHNOLOGY HLDG B

14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB

THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25

DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50

0OO XFRA CA5179071017 LASSONDE INDUST.INC. A

1YG XFRA SE0005003654 IMMUNICUM AB