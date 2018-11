FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01

XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

1TU XFRA US89400J1079 TRANSUNION DL -,01

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833

SEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001

MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1

LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01

LHL1 XFRA US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1

HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND.

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP.

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10

FO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1

W1J XFRA SG1I52882764 SATS LTD.

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01

9KS XFRA GG00B53M7D91 MERCANTILE PORTS+LOGI.LTD

E3B XFRA FR0010221234 EUTELSAT COMMS EO 1

K1N XFRA CA4856722083 KARNALYTE RESOURCES INC.

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP.

CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC.

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01

DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01

19C XFRA IL0011259137 CAESARSTONE LTD. IS -,04