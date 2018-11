capsensixx AG: capsensixx steigert Umsatz und Gewinn in den ersten 9 Monaten 2018 deutlich DGAP-News: capsensixx AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen capsensixx AG: capsensixx steigert Umsatz und Gewinn in den ersten 9 Monaten 2018 deutlich 20.11.2018 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. capsensixx steigert Umsatz und Gewinn in den ersten 9 Monaten 2018 deutlich * Gesamtumsatz nach 9 Monaten plus 43,0% gegenüber Vorjahreszeitraum - um Performance Fees bereinigter Umsatz plus 19,1% * EBITDA steigt deutlich überproportional um rd. 27,8% * Ergebnis nach Steuern um rd. 30,9% verbessert * Fortsetzung des profitablen Umsatz- und Ergebniswachstums auch im Gesamtjahr erwartet Frankfurt am Main, 20. November 2018 - Die capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17), ein führender Anbieter von Financial Administration as a Service, hat im Konzern nach IFRS in den ersten 9 Monaten 2018 den Umsatz deutlich gesteigert und den Gewinn signifikant überproportional zum bereinigten Umsatz gesteigert. In den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum sehr deutlich um 43,0% auf 79,7 Mio. Euro. Bereinigt um Umsatzanteile zu Gunsten Dritter (vorwiegend Performance- und Management Fees der Fondsmanager) stand nach 9 Monaten ein gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,1% verbesserter Umsatz von 16,0 Mio. Euro bei der capsensixx AG zu Buche. Das EBITDA stieg in den ersten 9 Monaten 2018 mit 27,8% deutlich überproportional zum bereinigten Umsatz auf 6,5 Mio. Euro. Auf Basis des bereinigten Umsatzes lag die EBITDA-Marge bei 40,6% (Vj. 37,8%). Das Ergebnis nach Steuern der ersten 9 Monate 2018 lag bei 3,9 Mio. Euro. Es hat sich damit um 30,9% gegenüber den ersten 9 Monaten 2017 erhöht. Auch für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt geht der Vorstand von einer Fortsetzung des profitablen Umsatz- und Ergebniswachstums aus und rechnet mit einem starken 4. Quartal 2018. Sven Ulbrich, CEO von capsensixx zu den Zwischenergebnissen: "Die Geschäfte in den Bereichen Fund Management, Administration & Accounting, Capital Marktes & Corporate Services und Digitization & IT-services entwickeln sich weiter positiv und die eingetretenen Umsatz- und Ergebnissteigerungen sind die Folge hieraus. Im Fondsmanagement liegen wir bei den Assets under Administration (AuA) per Ende September 2018 und bereinigt um Performanceeffekte bei einem positiven Saldo von Mittelzu- und abflüssen von etwa 1 Mrd. Euro. Das Plus im Saldo ist seit Anfang 2018 ständig angestiegen." Die Zwischenmitteilung zum 30. September 2018 steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter www.capsensixx.de im Investor Relations-Bereich zur Verfügung. Über capsensixx capsenxixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe im Finanzbereich (Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil von wiederkehrenden Erlösen und profitables Wachstum charakterisieren das Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative Assets Schwerpunkte sind. In diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion (Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Verbriefungsspezialist) über eine sehr starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder und Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial. Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de Kontakt: Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: capsensixx@edicto.de 20.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +496976805850 Fax: +4969768058520 E-Mail: ulbrich@capsensixx.de Internet: www.capsensixx.de ISIN: DE000A2G9M17 WKN: A2G9M1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 748475 20.11.2018 ISIN DE000A2G9M17 AXC0040 2018-11-20/07:32