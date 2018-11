FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ABWÄRTS - Angesichts schwacher Technologiewerte in den USA mit negativen Auswirkungen auf die asiatischen Märkte dürfte es auch für den Dax am Dienstag weiter abwärts gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,49 Prozent tiefer auf 11 189 Punkten. "An der Börse kommt bisher keine weihnachtliche Stimmung auf", stellte Thomas Altmann fest, Portfolio-Manager bei QC Partners. Die Blicke der Anleger seien eher auf die Jahrestiefs als nach oben gerichtet.

USA: - HERBE VERLUSTE - Die Wall Street ist am Montag von der anhaltenden Mollstimmung im Technologiesektor und schwachen Anzeichen für den Immobilienmarkt belastet worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte zum Auftakt der Thanksgiving-Woche 1,56 Prozent auf 25 017,44 Punkte ein. Er fiel damit auf Monatssicht ins Minus zurück, konnte sich aber knapp über der Marke von 25 000 Punkten behaupten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Asiens Aktienmärkten haben am Dienstag deutliche Kursverluste verzeichnet. Schwache Vorgaben aus den USA insbesondere bei Technologiewerten wirkten nach. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 1,1 Prozent auf 21 583,12 Punkte. Aktien von Nissan standen kräftig unter Druck. Die Finanzaffäre um Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn belastete. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands büßte 2,1 Prozent an Wert ein. In Hongkong sank der Hang Seng ähnlich stark.

DAX 11.244,54 -0,85%

XDAX 11.207,47 -1,44%

EuroSTOXX 50 3.160,33 -0,64%

Stoxx50 2.898,64 -0,55%

DJIA 25.017,44 -1,56%

S&P 500 2.690,73 -1,66%

NASDAQ 100 6.642,92 -3,26%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 160,70 -0,01%

Bund-Future Settlement 160,60 0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1449 -0,02%

USD/Yen 112,54 0,00%

Euro/Yen 128,87 0,00%°

ROHÖL:

Brent 66,43 -0,36 USD

WTI 56,98 -0,22 USD°

