TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag im Sog sehr schwacher US-Vorgaben mit teils kräftigen Abgaben. Insbesondere gilt die wieder einmal für den Technologiesektor. Der Nasdaq-Index stürzte um 3 Prozent ab und fiel auf den tiefsten Stand seit April. Mitauslöser war ein Artikel des Wall Street Journal, wonach Apple die Produktion des iPhone XR nunmehr zum zweiten Mal verringert haben soll.

In der gesamten Region stehen Aktien von Apple-Zulieferern und anderen Technologieunternehmen unter Abgabedruck. In Hongkong geben die Kurse der Hersteller von Smartphone-Komponenten AAC und Sunny Optical um 3,7 bzw. 3,4 Prozent nach. In Taiwan verlieren die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai 3 Prozent, Taiwan Semiconductor büßen 1,3 Prozent ein. In Südkorea trifft es den Chip-Hersteller SK Hynix mit Abgaben von 3,6 Prozent. Samsung Electronics geben 2 Prozent nach.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 1,9 Prozent, das Index-Schwergewicht Tencent 3,2 Prozent. Xiaomi steigen dagegen um 5,4 Prozent. Ein höherer Absatz teurerer Smartphones hat dem chinesischen Smartphonehersteller im dritten Quartal zu einem Gewinn verholfen.

Im chinesischen Kernland reduziert sich der Schanghai-Composite um 1,6 Prozent. Der Immobiliensektor gibt hier nach den Zugewinnen am Vortag wieder um 1,3 Prozent nach. Spekulationen über mögliche Zinssenkungen hatten den Sektor zu Wochenanfang Auftrieb gegeben.

Japanische Autowerte im Fokus

In Tokio gibt der Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 21.591 Punkte nach. Das negative Sentiment im Technologiesektor trifft auch den japanischen Aktienmarkt. Sony geben 3,2 Prozent nach, Hitachi verlieren 3,3 Prozent. Der Kurs des Roboterbauers Fanuc reduziert sich um 2,4 Prozent.

Nach der Verhaftung des Nissan-Chairman Carlos Ghosn steht jedoch der Automobilsektor im Fokus. Nissan hatte am Montag nach Börsenschluss mitgeteilt, es seien zahlreiche gravierende Verstöße in Verbindung mit Ghosn aufgedeckt worden, unter anderem Veruntreuung von Firmengeldern. Deswegen sei geplant, ihn von seiner Position zu entbinden. Ghosn gilt als entscheidender Strippenzieher bei der Zusammenarbeit von Renault, Nissan und Mitsubishi. Vor diesem Hintergrund knicken Nissan um 5,4 Prozent ein, die Aktie des Partnerunternehmens Mitsubishi Motors verliert sogar 7,3 Prozent. Toyota gewinnen dagegen 1,6 Prozent, Honda zeigen sich knapp behauptet.

Für Analyst Tomoichiro Kubota von Matsui Securities ist der langfristige Ausblick für Nissan-Renault-Mitsubishi derzeit zwar unklar, auch wegen des Einflusses, den Frankreich auf Rebnaklt habe, zumindest kurzfristig dürfte das Geschäft bei Nissan darunter aber nicht leiden, zumal es weiter von CEO Hiroto Saikawa geführt werde.

Die Börse in Sydney schloss mit einem Minus von 0,4 Prozent. Aufgrund der weiter sinkenden Ölpreise standen erneut Ölwerte unter Abgabedruck. Der Energiesektor gab 1,1 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.671,80 -0,38% -6,48% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.563,99 -1,18% -5,28% 07:00 Kospi (Seoul) 2.079,10 -1,02% -15,74% 07:00 Schanghai-Comp. 2.657,00 -1,72% -19,68% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.836,53 -2,03% -12,67% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.027,47 -1,23% -9,38% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1449 -0,0% 1,1452 1,1406 -4,7% EUR/JPY 128,83 -0,0% 128,85 128,63 -4,8% EUR/GBP 0,8906 +0,1% 0,8899 0,8874 +0,2% GBP/USD 1,2855 -0,1% 1,2868 1,2854 -4,9% USD/JPY 112,52 +0,0% 112,50 112,80 -0,1% USD/KRW 1126,15 -0,1% 1127,40 1127,50 +5,5% USD/CNY 6,9418 -0,0% 6,9420 6,9415 +6,7% USD/CNH 6,9364 +0,0% 6,9339 6,9372 +6,5% USD/HKD 7,8322 +0,0% 7,8319 7,8326 +0,2% AUD/USD 0,7275 -0,2% 0,7291 0,7316 -6,9% NZD/USD 0,6843 +0,1% 0,6838 0,6847 -3,6% Bitcoin BTC/USD 4.692,55 -3,6% 4.868,46 5.434,14 -65,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,01 57,20 -0,3% -0,19 -1,3% Brent/ICE 66,44 66,79 -0,5% -0,35 +5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,51 1.224,10 -0,1% -1,60 -6,2% Silber (Spot) 14,38 14,43 -0,4% -0,05 -15,1% Platin (Spot) 852,95 853,50 -0,1% -0,55 -8,2% Kupfer-Future 2,78 2,80 -0,6% -0,02 -17,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 01:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.