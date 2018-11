Die Gewinnwarnung kostete knapp 20 % in zwei Tagen. Damit deutlich negativer, als wir erwartet hatten. Marktwert nunmehr knapp 6 Mrd. € und was CEO Konze daraus macht, versuchen wir zurzeit in München näher zu ergründen. Vorab: Kein Rückzug, aber Zukäufe werden in etwa 2 bis 3 Wochen zu diskutieren sein.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 46 vom 17.11.2018.



