Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Börse von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 120 Euro angehoben. Der Börsenbetreiber profitiere in diesem Quartal von starken, volatilitätsgetriebenen Umsätzen, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte dem Konzern ein erheblicher Anstieg des Zinsderivate-Geschäfts zu Gute kommen, da sich Unternehmen wohl stärker gegen steigende Zinsen im kommenden Jahr absichern dürften. Gleichwohl seien die Papiere bereits im historischen Vergleich hoch bewertet./la/ajx Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-11-20/08:09

ISIN: DE0005810055