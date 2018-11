Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3), ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen, plant strategsich seine Expansion und nutzt dazu die Refinanzierungsmöglichkeiten des derzeitigen Zinsniveaus.

Neben dem Abschluss des gestern avisierten Kaufs des Pentahofs in Hamburg und der bereits erfolgten Transaktionen plant Godewind, den Bestand an Gewerbeimmobilien noch in diesem Jahr weiter auszubauen. Dafür laufen bereits Verhandlungen mit weiteren Verkäufern. Mit den Mitteln aus den geplanten Finanzierungen und den verbleibenden Cash-Beständen der Gesellschaft sollen auch im nächsten Jahr weitere Akquisitionen durchgeführt werden. Nach dem bis Ende 2018 erwarteten Closing des Pentahoferwerbs verfügt Godewind nun über einen Immobilienbestand von über EUR 330 Mio.

Wie finanziert Godewind seine Immobilienexpansion?

Die Finanzierung der Pentahof-Akquisition erfolgt zunächst aus eigenen Mitteln, die im Zuge des Börsengangs im April eingeworben wurden. Eine Finanzierungsstruktur ...

