Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Die optimistischeren Aussagen des Autobauers zum operativen Gewinn spiegelten die Zuversicht wider, Margen am oberen Ende der Prognosespanne zu erreichen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dahinter stünden deutliche Einsparungen auf Konzernebene, alle Marken müssten die Gürtel enger schnallen./bek/jha/ Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-11-20/08:32

ISIN: DE0007664039