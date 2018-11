Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Indus Holding nach Neunmonatszahlen von 76 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität der Beteiligungsgesellschaft im Automobilgeschäft habe sich nochmals verschlechtert, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das ziehe eine vorsichtigere Annahme für den Gewinn (Ebit) in diesem Jahr nach sich. Das Abstoßen problembehafteter Beteiligungen in diesem Segment erscheine daher nur eine Frage der Zeit - und würde die Margen auf Gruppenebene erheblich steigern./bek/ag Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-11-20/08:34

ISIN: DE0006200108