Die jüngst veröffentlichten sehr starken Verkaufszahlen in China haben wohl bei einigen Anlegern für Begeisterung gesorgt. Die Aktie der Unternehmensgruppe Alibaba konnte sich in den letzten Wochen sehr gut gegen die internationalen Abverkäufe an den Börsen stemmen und es gelang sogar der Übergang in einem neuen Aufwärtstrend.

Den vollständigen Artikel lesen ...