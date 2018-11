Auch in die neue Woche sind die Aktien der Cannabis-Unternehmen mit deutlichen Verlusten gestartet. Aurora Cannabis gab am Montag in Toronto 4,4 Prozent auf 8,02 Kanadische Dollar nach, Aphria 6,2 Prozent und Canopy Growth sogar 7,0 Prozent. Nichtsdestotrotz sind die fundamentalen Entwicklungen in der Branche derzeit hochinteressant. Langfristig dürfte sich für die Unternehmen ein starker Wachstumsmarkt entwickeln.

