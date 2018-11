UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank AG beschließt Kapitalerhöhung zum Angebot von Belegschaftsaktien DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank AG beschließt Kapitalerhöhung zum Angebot von Belegschaftsaktien 20.11.2018 / 09:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (nachfolgend die "UmweltBank" oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von seiner Ermächtigung zur teilweisen Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2017/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch zu machen und den Arbeitnehmern der Gesellschaft den Bezug von Belegschaftsaktien zu stark vergünstigten Konditionen anzubieten ("Belegschaftsaktienplan 2018"). Hierdurch erwartet sich der Vorstand positive Auswirkungen auf die Motivation der Arbeitnehmer, die Förderung eines (mit-) unternehmerischen Denkens und die Stärkung der Verbundenheit zum Arbeitgeber. Die teilnahmeberechtigten Arbeitnehmer erhalten das Angebot zum Erwerb von bis zu jeweils maximal 144 Inhaberstückaktien der Gesellschaft zum Ausgabepreis von rechnerisch ca. 2,08 Euro je Aktie. Bei Einhaltung einer Haltefrist und unveränderter Betriebszugehörigkeit bis zum Ablauf des Jahres 2021 erhalten die Mitarbeiter für je drei bis dahin gehaltene Aktien aus dem Belegschaftsaktienplan 2018 eine kostenfreie Bonusaktie. Zur Gewährung der Bonusaktien wird die UmweltBank dann im entsprechenden Umfang eigene Aktien erwerben. Das Angebot richtet sich an die 124 von insgesamt knapp 160 Arbeitnehmer der Gesellschaft, die sich bereits seit mindestens dem 1. Dezember 2017 in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft befinden. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen bis zu 17.856 neuen Aktien nehmen ab dem 1. Januar 2018 am Gewinn der Gesellschaft teil und werden nach Abschluss der Kapitalerhöhung in den Freiverkehr der Börse München, Segment m:access, einbezogen werden. Mitteilende Person: Goran Basic, Mitglied des Vorstands Kontakt: UmweltBank AG Thorsten Boiger - Leiter Vorstandsreferat Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 / 5308 - 1000 E-Mail: vorstand@umweltbank.de www.umweltbank.de 20.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911/5308-265 Fax: 0911/5308-269 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 748491 20.11.2018 CET/CEST ISIN DE0005570808 AXC0070 2018-11-20/09:08