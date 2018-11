FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Dienstag etwas leichter in den Handel gestartet. Der Future setzt damit seine Konsolidierung unterhalb der jüngsten Hochs bei 160,92 Prozent fort. Ein größerer Kursrückgang scheint für die Anleihestrategen der Helaba in Anbetracht der zahlreichen Krisenherde wenig wahrscheinlich. Der Brexit, der Budget-Streit zwischen Italien und der EU-Kommission mit der Entscheidung am Mittwoch und der globale Handelskonflikt bergen ein hohes Schlagzeilenrisiko.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert vier Ticks auf 160,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,7 Prozent und das Tagestief bei 160,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.486 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 131,69 Prozent.

November 20, 2018

