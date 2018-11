Zu Wochenbeginn startete der DAX mal wieder mit grünen Vorzeichen in den Tag. Wie so oft zuletzt konnte er diese Zugewinne aber nicht verteidigen. Am Ende des Handels schloss er mit einem Minus von 0,85 Prozent bei 11.244 Punkten. Marktidee: 1&1 Drillisch. Die Aktie von 1&1 Drillisch hat einen glänzenden Start in die neue Handelswoche erwischt. Das Papier war gestern stärkster Wert im MDAX. Charttechnisch sieht die Lage ebenfalls positiv aus. Wichtig ist jetzt, dass der Kurs von 1&1 Drillisch den Sprung über eine bestimmte Marke schafft.