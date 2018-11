Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Nennenswerte Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,02 Prozent auf 160,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,37 Prozent.

Wie schon zum Wochenstart werden am Dienstag nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Anleihehandel beeinflussen könnten. Allerdings stehen einige Reden bedeutender Zentralbanker an. In Deutschland wird sich Bundesbankchef Jens Weidmann äußern. In Großbritannien stehen Notenbankchef Mark Carney und der Chefvolkswirt der Bank of England, Andrew Haldane, dem Parlament Rede und Antwort./bgf/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

