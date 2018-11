An der New Yorker Börse hat sich am Vorabend der Ausverkauf bei den großen Tech-Werten fortgesetzt. Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google (Alphabet) bewegen sich mittlerweile in einem Bärenmarkt, haben mehr als 20 Prozent von ihren Hochs verloren. Entsprechend schlecht ist der Start des deutschen Aktienmarktes in den neuen Handelstag. Bis zur nächsten wichtigen Unterstützung fehlen nur noch wenige Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...