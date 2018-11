Deutschlands größte Privatbank wird von einem neuen Skandal erschüttert. Die Hinweise, dass die Deutsche Bank in den Milliarden-schweren Geldwäsche-Fall der dänischen Danske Bank verwickelt ist, wurden nun von einem Sprecher in Frankfurt bestätigt. Allerdings sei die Geschäftsbeziehung bereits 2015 beendet worden. Der Aktienkurs der Deutschen rutscht am Dienstag auf ein neues Rekordtief.

