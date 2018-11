Stuttgart (www.fondscheck.de) - Der LBBW FondsPortfolio Wachstum (ISIN DE0009780536/ WKN 978053) investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent in Wertpapiere, berichten die Experten von LBBW Asset Management.Der Fokus der Investitionen des Mischfonds liege derzeit in sorgfältig ausgewählten ETFs und Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und mit unterschiedlichen Investitionsschwerpunkten. Dadurch vervielfache sich die Anzahl der Wertpapiere, in die mittelbar investiert werde. Dies trage zu einer erhöhten Risikostreuung bei, ohne jedoch die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen. In Abhängigkeit von der erwarteten Marktentwicklung erfolge die Verteilung des Anlagebetrages auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Hierbei würden mindestens 25% und bis zu 100% des Portfolios in Aktienanlagen investiert. Das Ziel der Anlagepolitik des LBBW FondsPortfolio Wachstum sei es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...