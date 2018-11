Upgrade - in einem aktuellen Anleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,625%-Anleihe der SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. (A19FW9) von 3 auf 3,5 Sterne herauf.

Grund sei, dass die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe in den vergangenen beiden Jahren durch ein Restrukturierungsprogramm sowie deutlich verbesserte Kennzahlen überzeugt habe und für Geschäftsjahr 2018 weiteres Wachstum (EBITDA zwischen 230 Mio. Euro und 250 Mio. Euro) erwarten. Aufgrund des weiterhin positiven Ausblicks des Unternehmens in Verbindung mit der Rendite von 5,66% p.a. (Kurs 100,12% am 19.11.2018) bewerten die Analysten die Anleihe der SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. nun als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

SCHMOLZ + BICKENBACH-Anleihe 2017/22

ANLEIHE CHECK: Die im April 2017 begebene Unternehmensanleihe mit Laufzeit bis 15.07.2022 verfügt über einen Zinskupon von 5,625% p.a. Die Zinszahlung ...

