Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben im Oktober erhebliche Verluste eingefahren, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniFavorit: Aktien A-Fonds (ISIN DE0008477076/ WKN 847707).Unter dem Strich sei der MSCI World-Index in lokaler Währung um 6,9 Prozent gefallen. In der Spitze hätten die wichtigsten US-Börsen um knapp zehn Prozent nachgegeben, bevor zum Monatsende eine leichte Erholungsbewegung eingesetzt habe. ...

