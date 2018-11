Die Transaktion schafft eine globale Investmentbanking-Plattform mit signifikanter Reichweite

Cowen erhöht Aktienrückkaufprogramm auf 25 Millionen US-Dollar

NEW YORK, Nov. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cowen Inc. (NASDAQ: COWN) ("Cowen" oder die "Gesellschaft") und Quarton International AG und alle mit Quarton verbundenen Unternehmen (zusammen "Quarton International") gaben heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bekannt, nach der Cowen die im Privatbesitz befindliche Quarton International erwerben wird, ein führendes globales Finanzberatungsunternehmen für den Mittelstand. Die Transaktion wurde von Cowens Aufsichtsrat und den Gesellschaftern der Quarton International genehmigt. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum 2. Januar 2019 abgeschlossen wird.

Quarton International ist das Ergebnis einer Fusion zweier führender Finanzberatungsgesellschaften im Dezember 2015, der Deutsch-Schweizerischen Blue Corporate Finance (gegründet 2001) und der in Detroit ansässigen Quarton Partners (gegründet 2010). Das Team besteht aus 70 Finanzexperten in 10 Büros in Europa und den USA. Mit internationaler Expertise, exzellenten Beziehungen zu Finanzinvestoren und einzigartigem Fachwissen, insbesondere in den Bereichen Industrie und Technologie, war Quarton äußerst erfolgreich bei der Skalierung ihrer M&A-, Restrukturierungs- und Finanzberatungsdienstleistungen im weltweiten Mittelstand.

"Die Kombination von Cowen und Quarton International bietet eine enorme Chance für unsere Unternehmen, unsere Teams und insbesondere unsere Kunden", sagte Jeffrey M. Solomon, Chief Executive Officer von Cowen. "Das bedeutende Beratungsgeschäft von Quarton International für den Mittelstand in Europa und den USA ergänzt die bestehende M&A Beratungsplattform von Cowen sowie unsere Breite und Stärke im Kapitalmarktgeschäft. Gemeinsam schaffen unsere beiden Unternehmen eine globale, grenzüberschreitende Investmentbanking-Plattform, die sich nicht nur darauf konzentriert, unseren Kunden zu helfen, ihre Performance kontinuierlich zu steigern, sondern auch eine größere Reichweite und Umsatzdiversifizierung zu erreichen, die es uns ermöglicht, nachhaltigere Renditen auf unser Eigenkapital zu erzielen".

Larry Wieseneck, Co-Präsident von Cowen and Company, fügte hinzu: "Wir freuen uns, das beeindruckende Team von Quarton International bei Cowen willkommen zu heißen. Ihr Fokus und Engagement für ihre Kunden haben sie zu hoch angesehenen und präferierten Beratern im Mittelstand gemacht, insbesondere in den Bereichen Private Equity und Family Offices. Dies steht im Einklang mit den jüngsten Initiativen bei Cowen, um speziell diesen Investoren die volle Bandbreite unserer Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Es wird uns ermöglichen, unseren Kunden eine grenzüberschreitende Expertise und Zugang zu öffentlichen und privaten Finanzierungsquellen entlang der gesamten Kapitalstruktur zu bieten."

Andre Augier, Chairman und CEO von Quarton International Nordamerika, und Andreas Kinsky, Mitgründer und Partner in Europa, sagten in einer gemeinsamen Erklärung: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Cowen. Die Full-Service-Plattform für Markt- und Investmentbanking-Dienstleistungen bietet uns die notwendige Größe und die Ressourcen, um unser mittelständisches Beratungsgeschäft weiter auszubauen und einen hervorragenden Mehrwert für die Private Equity-Firmen und Unternehmer zu schaffen, die wir in ganz Europa und den USA bedienen. Ebenso wichtig ist, dass der Unternehmergeist von Cowen eine natürliche Ergänzung zu der starken Kultur und dem einzigartigen Ansatz ist, den wir bei Quarton International entwickelt haben. Wir alle freuen uns sehr, das hervorragende Cowen-Team zu verstärken."

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung wird Cowen 100% der Anteile von Quarton International für eine Vorauszahlung von 75 Millionen US-Dollar erwerben, vorbehaltlich des Nettoumlaufvermögens und anderer üblicher Anpassungen entlang der endgültigen Vereinbarung. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Kaufpreiskomponente in Höhe von 40 Millionen US-Dollar vereinbart, die in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Meilensteine durch Quarton International fällig würde. Darüber hinaus hat Cowen mit Quarton International vereinbart, nach Abschluss der Akquisition einen Bonuspool für Mitarbeiter von Quarton International einzurichten. Jede Gegenleistung, auch im Rahmen eines Mitarbeiterbindungsprogramms, soll zu 80% aus Cash und zu 20% aus Cowen Stammaktien bestehen.

Willkie Farr & Gallagher LLP war als Rechtsberater für Cowen tätig. Freeman & Co. fungierte als Finanzberater und Debevoise & Plimpton als Rechtsberater von Quarton International.

Genehmigung zur Erhöhung des bestehenden Aktienrückkaufprogramms

Am 19. November 2018 genehmigte der Vorstand von Cowen eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens um 16,8 Millionen US-Dollar. Mit dieser Erhöhung beträgt der Gesamtbetrag, der für den Rückkauf im Rahmen des Programms zur Verfügung steht, nun 25,0 Mio. US-Dollar. Seit Bekanntgabe im Jahr 2011 hat Cowen im Rahmen des bestehenden Aktienrückkaufprogramms rund 154 Millionen US-Dollar oder 9,8 Millionen Aktien zurückgekauft.

Telefonkonferenz mit dem Management

Das Management von Cowen wird heute, am 20. November 2018, um 8:30 Uhr ET / 14:30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten, um die Transaktion zu erörtern. Die Konferenz kann unter der Nummer +1.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird von 11:30 Uhr ET / 17:30 Uhr MEZ am 20. November 2018 bis 11:30 Uhr ET / 17:30 Uhr MEZ am 27. November 2018 verfügbar sein. Um diese Aufzeichnung zu hören, wählen Sie bitte +1verfügbar sein.

Über Cowen Inc.

Cowen Inc.

Über Quarton International

Quarton International ist das Ergebnis einer Fusion der beiden führenden Finanzberatungsgesellschaften Blue Corporate Finance und Quarton Partners im Dezember 2015. Mit Büros in Berlin, Detroit, Frankfurt, Graz, Indianapolis, Leipzig, London, Minneapolis, München und Zürich bietet das Unternehmen M&A-Beratung, private Kapitalbeschaffung und andere Corporate Finance-Dienstleistungen für den globalen Mittelstand. Die Geschäftsführer von Quarton International verfügen über eine gemeinsame Erfolgsbilanz von mehr als 1.000 Transaktionen in mehr als 30 verschiedenen Ländern mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden US-Dollar.

Contacts

Cowen Investor Relations:

Stephen Lasota, Chief Financial Officer

+1 212-845-7919

Nancy Wu

+1 646-562-1259

Liolios Group, Inc.

Matt Glover, Cody Slach, Najim Mostamand, CFA

+1 949-574-3860

COWN@liolios.com

Cowen Media:

Lynda Caravello

+1 646-562-1676

lynda.caravello@cowen.com

Gagnier Communications

Dan Gagnier

+1 646-569-5897

dg@gagnierfc.com

Quarton International:

André Augier

Andreas Kinsky