Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HHLA nach dem Zwischenbericht von 23 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier sieht den Hafenlogistik-Konzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Kurs in Richtung Jahresziele. Mit Blick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt er bei seiner Halteempfehlung./ag/ajx Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-11-20/11:24

ISIN: DE000A0S8488