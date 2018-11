Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-20 / 11:01 *- Lyst (*www.lyst.de [1]*) analysiert die einflussreichsten Mode-Trends, -Promis, -Marken, -Momente und -Produkte des Jahres 2018* *- Nachhaltigkeit wurde in der Modeindustrie großgeschrieben* *- Instagram-Trends beeinflussten die Modewelt maßgebend* *London, 20. November 2018 - *Nachhaltige Mode war 2018 so beliebt wie nie zuvor. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Analyse der weltweit führenden Mode-Suchmaschine, Lyst (www.lyst.de [1]). Für die Untersuchung hat Lyst das Shoppingverhalten von mehr als 80 Millionen Nutzern sowie Marken- und Produkt-Erwähnungen in den sozialen Medien ausgewertet. *Nachhaltigkeit wird dank Instagram zum Trend* Demnach hatten in diesem Jahr besonders Instagram-Trends und Mode-Influencer einen großen Einfluss auf die hohe Nachfrage nach nachhaltiger Mode. So erfreuten sich alternative Herstellungsmaterialien wie veganes Leder, Bio-Baumwolle und Econyl in diesem Jahr einer stark gestiegenen Nachfrage von 47 Prozent. Auch das Modelabel Veja hat mit Unterstützung des "Meghan-Effekt" von Herzogin Meghan seine Suchanfragen auf Lyst um 113 Prozent erhöht. Damit ist die französische Firma mit Fokus auf ökologische und faire Handelsbedingungen die gefragteste Instagram-Marke des Jahres. *Auffällige Logos, 90er- und 00er-Mode sind angesagt* Gefragt waren in diesem Jahr auch Marken, die ihren Zenit eigentlich in den 90er- und 00er-Jahren erreicht haben. So feierten Marken wie Champion, Fila und Kappa in diesem Jahr ein Revival und bedienten insbesondere die hohe Nachfrage nach Produkten mit großflächigen Logos. Mit cropped Hoodies und Kreolen haben neben dem großflächigen Logo-Print auch weitere Styles aus den 90er und 00er Jahren in diesem Jahr ein Comeback geschafft. Außerdem wurden Klassiker wie die Dior Saddle Bag neu aufgelegt und erfreuten sich einer sehr großen Nachfrage (Platz 2 der beliebtesten IT-Bags). Auch der "Ugly"-Sneaker-Trend setzte seinen Erfolg in diesem Jahr fort. So zählten Modelle wie der Balenciaga Triple S, der Fila Disruptor und der Nike M2K Tekno allesamt zu den fünf beliebtesten Schuhen des Jahres. *MeToo und Just Do It mit Colin Kaepernick: Mode als politisches Statement* Zum Polit-Statement wurde Mode 2018 unter anderem dem roten Teppich der Golden Globes, wo viele Gäste in Schwarz gekleidet waren, um die MeToo- und die "Times Up"-Bewegung zu unterstützen. Zudem polarisierte Nike mit seiner JUST DO IT-Kampagne mit Colin Kaepernick im September. Ein weiterer Meilenstein im aktuellen Modejahr war die Ernennung von Virgil Abloh zum Menswear Artistic Director bei Louis Vuitton. Der US-Amerikaner ist damit der erste schwarze Mann mit einer solchen Position in der Modebranche. *Das ist die Untersuchungsgrundlage* Um die wichtigsten Mode-Trends und -Ereignisse des Jahres zu identifizieren, hat Lyst über 100 Millionen Mode-Suchen von mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit analysiert. Dafür hat die Online-Suchmaschine neben der Anzahl von Suchanfragen auch die Anzahl von Seitenbesuchen sowie Verkaufszahlen und Erwähnungen in den sozialen Medien von mehr als fünf Millionen Produkten betrachtet. Der komplette Year In Fashion 2018-Bericht steht unter dem nachfolgenden Link zur Verfügung: https://www.lyst.de/year-in-fashion-2018/ [2] *Über Lyst * Lyst (www.lyst.de [1]) ist die weltweit führende Mode-Suchmaschine und wurde 2010 in London von Chris Morton und Sebastjan Trepca gegründet. Das Ziel von Lyst ist es, Konsumenten einen Überblick über das breite Online-Angebot von Modemarken und -händlern zu bieten. Im Jahr 2017 stieg der weltweite Branchenführer für Luxusgüter, LVMH, in das Unternehmen ein. Lyst ist seit Dezember 2017 profitabel und steigerte seinen Außenumsatz im Geschäftsjahr 2018 um 45 Prozent auf 325 Millionen Dollar. Aktuell beschäftigt Lyst 119 Mitarbeiter in London und New York. Pressekontakt: Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.30.403647.607 Pressekontakt: Eva Lindner | eva.lindner@lyst.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Lyst LTD 2018-11-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 748483 2018-11-20 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=73fbb70dab3092051a1de06dab775d96&application_id=748483&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=29cd6b8cf22ad109f2cf2412577d1be9&application_id=748483&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 05:01 ET (10:01 GMT)